'Controversiële campagne met kinderen kan luxe modemerk Balenciaga schaden'

This is absolutely disgusting. Balenciaga features toddlers in ads, holding teddy bears in bondage outfits and with a court document about “child porn” partially hidden in the image. This is criminal & sick. Sexualizing children must be a redline. @KimKardashian - speak out now. pic.twitter.com/lNIdywunlY

Een beetje controverse is Balenciaga niet vreemd. Eerder trok het bedrijf de aandacht met een joggingbroek waarin aan de bovenkant een afwijkend stuk stof was genaaid, op zo'n manier dat het leek alsof er een boxershort boven het broekelastiek uitkwam. Volgens critici maakte het modemerk zich daarmee schuldig aan culturele toe-eigening, omdat laaghangende broeken in de hiphopgemeenschap in zwang raakten en ook zouden zijn gebruikt om zwarte mensen te criminaliseren.

Het campagnemateriaal leidde online tot een storm van kritiek, waarop Balenciaga besloot alle advertentiefoto's te verwijderen. In een verklaring bood het van oorsprong Spaanse modemerk zijn excuses aan voor onder andere de "verontrustende documenten" in de advertenties. Ook hadden de "pluchen teddybeerhandtassen" niet moeten worden gefotografeerd met kinderen, aldus het modehuis.

Een cruciale speler in dit verband is de creatieve directeur van het modehuis, Demna Gvasalia. De Georgiër trad in 2015 aan en bracht sindsdien veel veranderingen teweeg. "Die man is geniaal in marketing", zegt Koning. "Zijn ideeën worden altijd opgepikt."

To the left: Balenciaga bag. To the right: IKEA bag. pic.twitter.com/BfymtrihZD

Ook het feit dat Balenciaga samenwerkt met Kim Kardashian draagt bij aan het marketingsucces, denkt Koning. "Andere modemerken zouden daar hun neus voor hebben opgehaald, en doen dat misschien nog steeds wel. Die grijpen vaker naar modellen of actrices die iets 'gepresteerd' hebben. En in de ogen van veel mensen is Kim Kardashian alleen bekend geworden om haar verschijning en connecties."

Sommige critici roepen Kardashian nu op om zich uit te spreken tegen de nieuwste campagne van Balenciaga. In Nederland roept de organisatie Free A Girl, die wereldwijd minderjarige meisjes uit de seksindustrie bevrijdt, De Bijenkorf op om actie te ondernemen. De Bijenkorf is een van de weinige verkooppunten van Balenciaga in Nederland.

Hoogleraar marketing Willemijn van Dolen, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, vermoedt dat het luxe modemerk bewust heeft willen choqueren om aandacht te krijgen. "Dit merk was al gewend om op te vallen, dus moeten ze stapje voor stapje verder gaan. Dat is duidelijk gelukt, maar wel met hele negatieve reacties tot gevolg. Ik kan me niet voorstellen dat dat het doel was."

Liever geen rel

Volgens Van Dolen spreken steeds meer merken zich uit over bijvoorbeeld politieke en sociale kwesties en anticiperen ze daarbij op voor- en tegenstanders. "Maar in deze campagne kan ik geen enkele positieve associatie ontdekken. Ik ben dan ook verbaasd dat er niemand is geweest die heeft gezegd: dit is geen goed idee."

Maar als aandacht trekken het doel van Balenciaga is geweest, is het merk daar dan niet in geslaagd? "Het is echt niet meer zo dat alle publiciteit goede publiciteit is", weet Van Dolen uit onderzoek. "Negatieve publiciteit beschadigt wel degelijk het beeld dat mensen van een merk hebben. En dat geldt zeker voor dit merk, want dat is al heel bekend. Bij onbekende merken wil je nog steeds liever geen rel, maar dan heeft in ieder geval iedereen daarna van je gehoord."

