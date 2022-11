Spanje boekt tegen Costa Rica grootste zege uit eigen WK-geschiedenis: 7-0

Spanje heeft in zijn eerste groepswedstrijd op het WK in Qatar laten zien in een uitstekende vorm te verkeren. De ploeg van bondscoach Luis Enrique liet weinig heel van Costa Rica: 7-0. Het is de grootste zege van Spanje in de WK-geschiedenis. Spanje staat daarmee aan kop in groep E, waar Duitsland eerder op de dag verloor van Japan. Zondag staat het duel tussen Spanje en Duitsland op het programma.

Afbeelding ter illustratie - NOS

De Costaricanen hadden helemaal niets in te brengen tegen de wereldkampioen van 2010. Spanje combineerde er lustig op los in een tempo dat Costa Rica totaal niet kon bijbenen. Na twee grote kansen in de beginfase, voor Dani Olmo en Marco Asensio, werd de score in de elfde minuut geopend. Gavi gaf de bal in het overvolle strafschopgebied met een wippertje aan Olmo, waarna de RB Leipzig-middenvelder aannam, rond zijn as draaide en doelman Keylor Navas passeerde. De overmacht van Spanje was zo groot dat tien minuten later de score al werd verdubbeld door Asensio, die goed voor zijn man kwam en een voorzet van Jordi Alba binnenschoot.

Costa Rica hapt naar adem Nog voor rust viel de derde Spaanse treffer, nadat Alba na een tikje op zijn rechtervoet van Óscar Duarte gretig naar de grond was gegaan. Ferran Torres schoot de toegekende penalty beheerst binnen. Costa Rica stond erbij en keek ernaar en zocht naar adem happend de kleedkamer op, hopende dat Spanje - met 85 procent balbezit - na rust misschien de krachten zou gaan sparen.

Opmerkelijke statistiek Voor het eerst in 24 jaar scoorden een speler van Barcelona en Real Madrid in dezelfde WK-wedstrijd van Spanje: Marco Asensio en Ferran Torres. In 1998 waren dat Fernando Morientes en Luis Enrique (de huidige bondscoach) bij een 6-1 zege op Bulgarije. Dat was tot woensdag de grootste WK-zege voor Spanje.

Dat gebeurde dan ook wel, maar desondanks leverde de tweede helft nog vier doelpunten op. Na een gemiste kans van Asensio was het Torres die met zijn tweede goal de 4-0 op het bord zette. Met drie schaapachtig toekijkende Costaricanen om zich heen wist de speler van Barcelona de bal toch in het doel te frommelen. Scoren ondanks spaarstand De Spanjaarden gingen vervolgens in de spaarstand, wisselden vier keer, maar bleven oppermachtig. Een kwartier voor tijd viel de 5-0 en dat was het hoogtepunt van de wedstrijd: op aangeven van invaller Álvaro Morata nam Gavi de bal in één keer op de buitenkant van de schoen en via de binnenkant van de paal was het raak. De 18-jarige Gavi werd daarmee en passant de jongste doelpuntenmaker op een WK sinds Pelé in de finale van 1958.