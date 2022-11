NPO negeert kritiek en blijft opdrachtgever DWDD-onderzoek

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) blijft opdrachtgever van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij het tv-programma De Wereld Draait Door. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij zonder banden met de mediawereld.

NPO legt de kritiek van onder meer het Commissariaat voor de Media naast zich neer, dat zowel de opdrachtgever als de uitvoerder van het onderzoek een externe, onafhankelijke partij moet zijn. Volgens het CvdM is de onafhankelijkheid van het onderzoek niet gewaarborgd als de NPO de opdracht ertoe geeft, omdat de omroepkoepel niet voldoende afstand heeft tot het onderwerp.

De huidige NPO-directeur video Frans Klein was eerder als VARA-bestuurder nauw betrokken bij DWDD. Hij wordt in het Volkskrant-artikel van afgelopen weekend over het grensoverschrijdend gedrag genoemd als een van de bestuurders die niet ingreep toen redactieleden klaagden over wangedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk.

Druk bezig met formuleren

Gisteren maakte Klein bekend dat hij tijdelijk zijn werkzaamheden neerlegt om het onderzoek niet in de weg te zitten. In het artikel in de Volkskrant zei hij dat hij niet wist van het grensoverschrijdende gedrag achter de schermen van DWDD.

De Raad van Bestuur van NPO is druk bezig met het formuleren van de onderzoeksopdracht. "Het onderzoek zal extern worden belegd, waarbij uiteraard alle waarborgen voor onafhankelijkheid in acht worden genomen. Over het plan vindt ook overleg plaats met regeringscommissaris Mariëtte Hamer", staat in een verklaring. Hamer adviseert de regering over maatregelen regen grensoverschrijdend gedrag en zet zich in voor een cultuurverandering waarbij dit gedrag wordt doorbroken.