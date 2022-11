Bubbelbad, krachthonk, hall of fame: zo laadt Brazilië zich op voor WK

Een groep journalisten inspecteert bij het WK voetbal in Qatar driftig de grasmat van het trainingsveld, anderen doen live-verslag vanuit de kleedkamer. "Hier trekt Neymar dus z'n schoenen uit", roept een verslaggever. "En vervolgens kan hij dus daar in het water gaan relaxen", wijst hij naar het ruime bad achter de kleedkamer. Bem-vindo a Brasilidade, welkom bij Brazilië, staat er op het bord bij de ingang van het complex. De ploeg stelt eenmalig het WK-basiskamp in Qatar open voor de pers, die zich gewillig laat rondleiden. Er is geen voetballer te zien, maar dat deert niet: ze krijgen voor even het WK door de ogen van de Braziliaanse spelers te zien. Luxe En ja, het is er luxe. Het complex is niet overdreven weelderig, maar alles is er. Het veld van het Al Arabi SC Stadium oogt perfect, de fitnessruimte compleet en de kleedkamer is van alle gemakken voorzien. Iedere speler heeft zijn eigen bankje en spiegel, er staat een ijsmachine en de toiletten en douches in privéhokjes zijn schoon. In de recreatieruimte staan pingpongtafels en Playstations. Bekijk hier de ruimtes waar de Braziliaanse spelers trainen en relaxen:

Opvallender is de hal. Als Neymar en Antony van het krachthonk naar de kleedkamer lopen, of van het kamertje van de bondscoach naar het trainingsveld, dan komen ze door een lange gang met levensgrote afbeeldingen. Er is geen ontkomen aan. Ze zien foto's van de vijf keer dat het Brazilië gelukt is: wereldkampioen worden. Foto's van Ronaldo die de cup lift in 2002, en Romário die de wereldbeker kust in 1994. Stukje Van Gaal-strategie? Op de muur aan de overkant staan de resultaten van de wedstrijden die Brazilië speelde in de WK-kwalificatiereeks en daarnaast het nog in te vullen schema dat hen naar de finale moet leiden. De selectie wordt zo continu ingeprent dat ze hier maar met één doel zijn. Je zou het de overtreffende trap van het 'imagineren' van Louis van Gaal kunnen noemen.

Een heuse hall of fame voor een extra ego-boost - NOS

Volgens de Braziliaanse journalist Victor Pozella is het geloof in de titel enorm. Hij werkt voor de Braziliaanse zender Global TV. "De ploeg wil deel uitmaken van onze voetbalhistorie en daarvoor moeten ze dit WK winnen. Hún foto moet hiernaast komen te hangen." Het voelt voor Brazilianen inmiddels als een eeuwigheid geleden dat ze de wereldbeker veroverden. De laatste titel is alweer twintig jaar oud. Afgelopen toernooien verliepen teleurstellend: de 7-1 nederlaag tegen de Duitsers op het WK in eigen land doet nog altijd pijn en in de laatste editie knikkerden de Belgen de Brazilianen al in de kwartfinale uit het toernooi.

Quote Alle voorwaarden zijn er: ze zijn fit en in bloedvorm. Victor Pozella, Braziliaanse journalist

Pozella benadrukt dat Brazilië al sinds die verloren wedstrijd tegen België bezig is met dit WK. "En niet alleen het team hoopt op de titel, ook het land verwacht het. Alle voorwaarden zijn er: het team is fit en in bloedvorm. Aanvallend is Brazilië zelfs zo sterk dat Vinicius Junior waarschijnlijk op de bank zit. Het gaat heel erg moeilijk worden om ze te verslaan." Bondscoach Tite wil vakken vullen Morgen tegen Servië zal de eerste stap moeten worden gezet. Komende weken wil bondscoach Tite dat speelschema in de hal steeds verder invullen, tot dat laatste vakje met 'finale'. Zodat op het volgende WK de foto van Neymar met de cup naast die van de andere vijf kan worden afgebeeld.