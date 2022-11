Weerwind: consulaire huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend

Huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die op een ambassade in het buitenland zijn gesloten, worden in Nederland erkend. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming schrijft aan de Tweede Kamer dat de onduidelijkheid die hierover in de praktijk was ontstaan, moet worden weggenomen.

De kwestie kwam aan de orde na vragen van D66 over het huwelijk tussen een Nederlandse en een Britse vrouw. De twee waren in 2019 op de Britse ambassade in Peking getrouwd, maar de Nederlandse overheid erkende de akte niet omdat China huwelijken van mensen van gelijk geslacht niet accepteert.

Weerwind vroeg daarop de 'Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat' om opheldering en die zegt dat het voor de erkenning in Nederland niet uitmaakt wat het gastland van een ambassade van het huwelijk vindt. De commissie zal dit standpunt ook in een zogeheteten Officiële Mededeling opnemen. Die wordt onder de aandacht van ambtenaren in gemeenten gebracht.