Bergwijn en Klaassen even verlost van Ajax-malaise: 'Zit lekker in mijn vel'

Van een vormcrisis wil Bergwijn dan ook niets weten. "Ik zit lekker in mijn vel", zegt de 25-jarige aanvaller. "Jullie denken dat Senegal er niet veel van kan, maar ze hebben toch veel goede spelers." Bergwijn houdt daarom zelf een goed gevoel over aan de overwinning.

Steven Bergwijn en Davy Klaassen blonken de laatste weken voor het WK niet bepaald uit met Ajax, maar bij Oranje hebben de twee hun plek snel gevonden. Bergwijn had een basisplaats tegen Senegal (2-0 winst) en Klaassen was als invaller belangrijk met een goal.

Bergwijn lijkt ook blij te zijn met Van Gaal. Niet alleen omdat hij een basisplek had, maar ook omdat de bondscoach de spelers dinsdag ruimte gaf om even afstand te nemen van het voetbal.

Bij de training mochten familieleden, vrienden en andere bekenden op bezoek komen. Bergwijn was lachend te zien met zijn kindje. "Het was een relaxte dag. We kregen tijd voor familie, dat hoort erbij."

Als het over familie gaat, komt de moeder van Klaassen ook ter sprake. Zij viel tijdens de wedstrijd tussen Senegal en Nederland in het stadion en brak een been. Klaassen hoorde het na de wedstrijd . Reden tot zorg is er niet volgens hem. "Ze is geopereerd en het gaat nu goed."

Statement Duitsland

Klaassen werd ook nog gevraagd naar het statement van de Duitse spelers, die middels een handgebaar op de teamfoto lieten blijken dat ze het niet eens zijn met het beleid van de FIFA en de praktijken in Qatar. "Het was een mooie en originele uiting. Een goede variant in de OneLove-campagne."