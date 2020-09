Kruijswijk duikt toch op bij de Tour: 'Hoe ver had ik kunnen komen?'

Er stond vandaag een opmerkelijke toeschouwer langs de kant van de weg bij de Tour de France: Steven Kruijswijk. Hij traint in de Alpen en maakte op zijn fiets een tussenstop om zijn ploeg Jumbo-Visma te bekijken.

Wrang is dat Jumbo-Visma de gele trui in het bezit heeft, terwijl Kruijswijk een van de kopmannen zou zijn. Een schouderbreuk gooide roet in het eten. "Het is af en toe wel hard voor mezelf om de Tour zien, dat ik die nu moet missen."

"Ik ben heel blij voor de ploeg, maar je blijft toch benieuwd. Hoe ver had ik zelf met zo'n sterke ploeg kunnen komen? We zullen het nooit weten", aldus Kruijswijk.