Steden zonder stroom na Russische raketaanvallen, kerncentrales stilgelegd

Rusland heeft opnieuw grootscheepse luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïense elektriciteitsvoorziening. Van oost naar west kampen regio's met stroomuitval. In verband met de aanvallen zijn drie Oekraïense kerncentrales uitgezet.

In en rond de hoofdstad Kiev zijn volgens de autoriteiten meerdere woongebieden getroffen. Een raket kwam op een woonblok terecht en heeft aan drie mensen het leven gekost. Bij de aanval op de stad raakten elf mensen gewond. Volgens burgemeester Klitsjko is vitale infrastructuur beschadigd zonder te verduidelijken wat er is vernield.

Ook uit Odessa, Mykolajiv, Poltava, Dnipro en Lviv komen berichten over explosies. Over slachtoffers daar is niets bekend. Volgens de burgemeester van Liviv zit de hele stad zonder stroom.