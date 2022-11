Hoofdverdachte in witwaszaak na twee maanden vrijgelaten

De hoofdverdachte in de witwaszaak waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte is, wordt onder voorwaarden vrijgelaten. Deze Theo E. heeft twee maanden vastgezeten.

De 58-jarige E. uit Aa en Hunze in Drenthe wordt ervan verdacht dat hij op grote schaal geld en goederen heeft witgewassen via onroerendgoedtransacties, autohandel, contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport.

Daarbij gebruikte de voormalig coureur en bekende in de motorsport zijn netwerk. Het OM ziet E. als de spin in het web, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd, zelf actief in de autosport, verstrikt lijkt geraakt. Van Eerd heeft zich vanwege de verdenking tijdelijk teruggetrokken als topman van Jumbo.

Theo E. was de enige verdachte die nog vast zat. Van Eerd werd na een paar dagen in de cel vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie denkt dat het onderzoek nog lang zal duren vanwege de complexiteit en de omvang ervan.

In september deed justitie invallen in woningen en bedrijfslocaties in de provincies Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. Daarbij is administratie in beslag genomen. Ook is op diverse locaties veel contant geld aangetroffen.