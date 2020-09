Thiago verkast van Bayern naar Liverpool

Liverpool heeft met Bayern München een akkoord bereikt over de overgang van Thiago Alcántara. Naar verluidt legt de kampioen van Engeland 27,5 miljoen euro (inclusief bonussen) op tafel voor de Spaanse middenvelder, die voor vier jaar heeft getekend.

De 29-jarige Alcántara maakte in 2013 de overstap van Barcelona naar Bayern. Hij speelde bijna 250 wedstrijden voor de 'Rekordmeister' en won met Bayern maar liefst zestien prijzen, waaronder zeven titels en de Champions League. Hij had nog een contract voor een jaar in München.