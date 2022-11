A27 richting Utrecht afgesloten na ongeluk met vrachtwagens

De A27 richting Utrecht is ter hoogte van Maartensdijk afgesloten vanwege een ongeval met meerdere vrachtwagens.

Rond 01.30 uur kreeg de politie een melding van een botsing tussen een vrachtwagen die het wegdek reinigde, een kleinere truck die achter de veegwagen reed en een vrachtwagen die achterop de twee trucks reed.

Op foto's van een fotojournalist is flinke schade te zien aan de vrachtwagens. Twee chauffeurs zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht met onbekend letsel. Twee trucks kwamen na het ongeluk in de berm terecht.

Het is niet bekend hoe lang het bergen van de vrachtwagens duurt of hoe lang de snelweg blijft afgesloten. De ANWB adviseert verkeer richting Utrecht om te rijden via de A1 en A28.