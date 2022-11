Zeker 22 gewonden na aardbeving in westen van Turkije

De beving is te zien in onderstaande video van een beveiligingscamera:

Düzce ligt tussen Istanbul en hoofdstad Ankara. In beide steden werd de aardbeving gevoeld.

Turkije werd in 2020 voor het laatst getroffen door een dergelijke zware beving. Die aardbeving, met een kracht van 7,0, vond plaats in de Egeïsche Zee op zo'n 70 kilometer van de Turkse stad Izmir. Er vielen 119 doden en meer dan duizend gewonden. Düzce werd in 1999 getroffen door een beving met een kracht van 7,2. Daarbij kwamen meer dan 800 mensen om het leven.