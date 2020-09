Verdachten: Brabantse 'martelkamer' was niet om te gebruiken

De containers met martelwerktuigen waarin ontvoerde mensen konden worden opgesloten en gemarteld, waren nooit bedoeld om te gebruiken. Het ging om oplichting van de opdrachtgever. Dat heeft hoofdverdachte Robin O. in de 'martelcontainerzaak' verklaard voor de rechtbank in Amsterdam.

Een andere verdachte heeft in een schriftelijke verklaring aan de rechtbank ook laten weten dat de containers voor de show waren. Ze deden alsof ze met van alles bezig waren, om de opdrachtgever op te lichten, maar zouden nooit van plan zijn geweest iets met de martelkamer te doen.

Opdrachtgever voor de bouw van het martelcomplex is volgens het OM de 48-jarige drugshandelaar Roger P. alias Piet Costa, melden verschillende media.

Klusjesmannen

De advocaten van twee andere verdachten benadrukten in de eerste voorbereidende zitting voor de rechtbank dat hun cliënten alleen wat klusjes hebben gedaan in de container, zoals het ophangen van folie en opruimen van bouwafval. Zij wisten niet waar ze precies aan meewerkten.

Ook hadden de advocaten commentaar op de manier waarop de politie de vondst van de containers in de media bracht: "In een filmpje met spannende muziek, dat niet zou misstaan op Netflix, viel de politie de containers binnen. Terwijl de politie heel goed wist dat er niemand binnen was. De politie had namelijk al weken camera's hangen buiten de loods. Ze wisten dus precies wat ze zouden aantreffen", zei advocaat Schuurman voor de rechtbank in Amsterdam.

Vier verdachten verschenen

Deze zomer werd bekend dat er in Wouwse Plantage, in Noord-Brabant, zeecontainers waren gevonden waarin criminelen mogelijk mensen zouden kunnen gaan martelen. De containers waren geluiddicht en een ervan was ingericht als martelkamer, met scharen, handboeien aan het plafond en een stoel vastgeschroefd aan de vloer. Beelden ervan gingen de hele wereld over.

De zes verdachten die in de zaak zijn opgepakt staan nu terecht. Vier van de zes verschenen vanochtend in de rechtszaal.

Het OM vindt de verklaring van de ontkennende verdachten ongeloofwaardig en denkt dat er wel degelijk sprake was van een echte martelkamer. "Aan alles was gedacht", zei de officier van justitie in de rechtszaal. Hij noemde de martelcontainers "ijskoud en schokkend".

De politie vermoedt dat criminelen de containers wilden gebruiken om hun rivalen te martelen. De politie kwam hen op het spoor door het onderzoek naar EncroChat-telefoons. Daardoor konden politiemensen meelezen met geheime berichten van criminelen.

Er zouden berichten zijn onderschept waarin verdachten spraken over manieren om "te pijnigen" en waarin ze het hadden over hun "persoonlijke EBI", doelend op de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.