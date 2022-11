Bolsonaro vecht toch uitslag verkiezingen Brazilië aan

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vecht toch de uitslag van de verkiezingen in Brazilië van drie weken geleden aan. Meerdere media melden dat hij via zijn advocaat bij de kiescommissie heeft gevraagd om een deel van de stemmen via elektronische stemmachines ongeldig te verklaren.

Het team van Bolsonaro spreekt van softwarefouten in "sommige" stemmachines. In een persbijeenkomst in hoofdstad Brasilia zei onder anderen de partijleider van Bolsonaro, Valdemar Costa, dat er problemen waren met identificatienummers in de stembuslogboeken. Een deel van de stemmen is daarom ongeldig, vindt het kamp-Bolsonaro.

Hoe de softwarefout invloed had op de betrouwbaarheid van de verkiezingsuitslag werd niet meegedeeld. Bolsonaro zou via het ongeldig verklaren van de stemmen in totaal zo'n 51 procent van de geldige stemmen krijgen, waarmee hij zijn rivaal Lula da Silva zou verslaan, zo schrijft persbureau AP op basis van de advocaat van Bolsonaro.

Binnen 24 uur rapport

Het hoofd van de Braziliaanse kiescommissie reageerde snel op de wens van de president. Hij zei dat zijn commissie de klacht enkel in behandeling zal nemen als de partij van Bolsonaro binnen 24 uur met een uitgebreid rapport zou komen waarin ook de uitslag van de eerste verkiezingsronde was meegenomen. In die ronde won de partij van Bolsonaro een flink aantal zetels in het Braziliaanse parlement.

Lula won ruim drie weken geleden de verkiezingen nipt. Hij kreeg in de nek-aan-nekrace met Bolsonaro 50,9 procent van de stemmen. Bolsonaro heeft na de verkiezingsnederlaag nooit zijn verlies expliciet erkend. Wel zei zijn team mee te werken aan de machtsoverdracht naar Lula.

Bolsonaro repte in een toespraak begin deze maand met geen woord over zijn verkiezingsnederlaag: