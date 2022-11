Geen Benzema? Oude rot Giroud schiet Fransen langs Australië en evenaart Henry

Geen Paul Pogba, geen N'Golo Kanté en ook geen Karim Benzema. De Franse bondscoach Didier Deschamps kende bepaald geen zorgeloze aanloop naar het WK in Qatar, waar hij met Les Bleus de in 2018 behaalde wereldtitel verdedigt. De ene blessure volgde de andere op.

Een goede start tegen Australië was meer dan welkom.

Oud-Spartaan scoort

Maar dat pakte aanvankelijk dus anders uit. Binnen tien minuten volgde een dubbele dreun voor de Fransen. Na een soepele aanval over veel schijven, brak Mathew Leckie door over rechts. Hij gaf vervolgens perfect voor op oud-Spartaan Craig Goodwin, die de bal hard in het dak van het doel schoot.

Tot overmaat van ramp raakte Lucas Hernández in de aanloop naar die goal geblesseerd. Hij kon niet verder en werd vervangen door zijn broertje Theo Hernández.