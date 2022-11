Duitsland uiterlijk 2024 weg uit Mali, junta weert Franse hulporganisaties

Ook Duitsland stopt met zijn de militaire missie in Mali. Uiterlijk in mei 2024 moeten alle duizend Duitse militairen uit het West-Afrikaanse land zijn vertrokken. De Mali-missie van Duitsland stond al langer op losse schroeven: net als andere Europese landen ligt het land overhoop met de militaire junta in Bamako.

Een woordvoerder van de regering zegt dat de Duitsers nog tot 2024 blijven om een stabiele overdracht te kunnen garanderen. Dit met het oog op de verkiezingen die in februari van dat jaar moeten plaatsvinden. De Bondsdag moet nog wel instemmen met beëindiging van de missie.

Het land heeft ongeveer duizend man gestationeerd in Mali, voornamelijk in de buurt van de noordelijke stad Gao, en stond dit jaar in de top 10 van belangrijkste bijdragers aan de VN-vredesmissie. Andere Europese landen hebben hun terugtrekking al aangekondigd of voltooid. Zo maakte het Verenigd Koninkrijk vorige week bekend zijn 300 militairen naar huis te halen.

Frankrijk, een belangrijke speler binnen de missie, kondigde in februari het vertrek aan. In augustus gingen de laatste Franse militairen weg uit het land na negen jaar aanwezigheid. Volgens Parijs had dat te maken met de twee staatsgrepen in twee jaar tijd in Mali. Nederlandse troepen vertrokken al eerder.

Wagner Groep

Veel Europese landen met troepen in Mali verzetten zich ook tegen de aanwezigheid van Russische huurlingen van de Wagner Groep, onder meer in Gao. De Verenigde Naties beschuldigen Wagner van executies, martelingen en verdwijningen in de landen waarin het bedrijf opereert, zoals Syrië.

Volgens de lezing van de Malinese junta gaat het om Russische instructeurs, die helpen met het wapenmaterieel dat Mali van Rusland heeft aangekocht. Maar Europa ziet in de aanwezigheid van Wagner een poging de Russische invloedssfeer uit te breiden.

Einde hulp door Frankrijk

Voor het weekend ging Frankrijk nog een stap verder: Parijs kondigde aan om de hulp aan Mali stop te zetten. Hulporganisaties zouden wel Franse steun blijven ontvangen. Maar de junta maakte daarop bekend dat Franse hulporganisaties en organisaties die samenwerken met Frankrijk niet meer welkom zijn in het land.

Honderdduizenden Malinezen zijn afhankelijk van zulke hulp. Deskundigen vrezen dat Mali steeds verder geïsoleerd raakt door het vertrek van de westerse landen.

Jarenlange missie

De VN-vredesmissie in Mali werd opgezet in 2013 nadat jihadistische groepen een groot deel van het land hadden ingenomen. Het Franse leger kwam daarop in actie in de voormalige Franse kolonie en wist de jihadisten terug te dringen. Zij kregen militaire steun in de vorm van de internationale troepenmacht Minusma. Die VN-missie bestond uit 15.000 militairen, onder wie Nederlandse.

Het land maakte sinds 2012 drie staatsgrepen mee. Sinds de laatste coup in 2021 staat het land onder leiding van een pro-Russische militaire regering. De Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen kreeg een jaar geleden het commando over de VN-missie.