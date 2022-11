WK-gekte in Saudi-Arabië: nationale feestdag uitgeroepen en commentator uit zijn dak

Niet Lionel Messi, maar Salem Al-Dawsari was de grote man na afloop van de ongekende stunt van Saudi-Arabië tegen Argentinië. Het land won totaal onverwachts van de Zuid-Amerikaanse titelfavoriet en staat ook na de wedstrijd Mexico-Polen bovenaan in groep C. Koning Salman van Saudi-Arabië heeft iedereen woensdag vrij gegeven om de overwinning te vieren. Ook studenten en scholieren zijn woensdag vrij. In de Saudische media werd gesproken van een historisch succes en van 'een sprookje' dat is uitgekomen. Bekijk de winnende goal van Salem Al-Dawsari hier nogmaals, maar dan met commentaar vanuit Saudi-Arabië:

De goal van Al-Dawsari maakte nogal wat los. - NOS

Sportminister Abdulaziz bin Turki Al Saud zei op Twitter dat de spelers vanaf nu helden zijn. "Duizend, duizend en duizend felicitaties voor onze voetballers", schreef de minister. De felicitaties zijn begrijpelijk. Waar de Argentijnse spelers actief zijn voor clubs als Paris Saint-Germain, Manchester United en Internazionale, geldt voor de spelers van Saudi-Arabië dat ze spelen bij clubs als Al-Hilal, Al-Nassr en Al-Shabab. Allemaal clubs uit de eigen nationale competitie. Een stunt van jewelste dus.

Uitzinnige fans vieren feest. - Reuters

Dat de eigen competitie blijkbaar van behoorlijk niveau is, wil niet zeggen dat de fans niet ook de Europese competities volgen. Een groepje fans juichte na afloop als Cristiano Ronaldo. Dat was niet alleen uit vreugde, het was vermoedelijk ook een sneer naar de Argentijnse sterspeler Lionel Messi, die steevast knokt met de Portugees om de titel 'beste ter wereld'.

Saudi Arabia fans do Cristiano Ronaldo's SIU after beating Lionel Messi's Argentina. Wicked!!pic.twitter.com/umBzhCkAze — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) November 22, 2022

Ook in hoofdstad Riyad was het feest. Op een speciaal plein werd gekeken en na afloop werd er volop getoeterd door uitzinnige voetbalfans. Een speciaal door de overheid opgetuigd feest was gratis toegankelijk.

It will be a long night in Riyadh. Cool winter evening walk as I watch happy folks! Hii ime enda! pic.twitter.com/F4JRa2jQ0p — Mohamed Wehliye, MBS (@WehliyeMohamed) November 22, 2022

Niet alleen de fans, ook bondscoach Hervé Renard was trots, zei hij na afloop. "We hebben geschiedenis geschreven voor het Saoedische voetbal, het zal voor altijd blijven", zei de man die inmiddels een fraai palmares heeft opgebouwd. Renard haalde het WK met Marokko en won met Zambia en Ivoorkust de Afrika Cup. Nu is hij met zijn 'Green Falcons', zoals de bijnaam van de ploeg luidt, begonnen met een stunt. Maar hij wil meer. Het doel is net als in 1994 de volgende ronde halen. Toen werd Saudi-Arabië tweede in een poule met Nederland, België en Marokko om vervolgens in de achtste finales te verliezen van Zweden. Maar dan moeten de spelers niet gaan zweven. "We moeten met beide benen op de grond blijven", waarschuwt de ervaren Franse bondscoach Renard.