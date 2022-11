'Politie arresteert Ihattaren vanwege ernstige bedreiging'

Volgens De Telegraaf is Mohamed Ihattaren (20) dinsdagmiddag in Utrecht gearresteerd. Hij zou zijn opgepakt omdat hij iemand ernstig bedreigd zou hebben.

Ihattaren, die onlangs te horen had gekregen dat Ajax niet met hem verder wilde, werd gearresteerd in Utrecht, in het huis waar hij op dat moment verbleef.

In De Telegraaf wordt gemeld dat agenten in burger en in uniform de woning betraden, waarna Ihattaren naar een politiebureau over werd gebracht. De politie in Utrecht wil niet meer kwijt dat een 20-jarig persoon is gearresteerd wegens bedreiging.

Het is niet bekend wie Ihattaren bedreigd zou hebben en waarom. De politie start naar aanleiding van de aangifte tegen Ihatteren een onderzoek. Of de voetballer tijdens dat onderzoek vast moet zitten is nog ongewis.

Moeilijke voetbaljaren

Ihattaren brak op jonge leeftijd door bij PSV, waar hij grote indruk maakte met zijn technische en creatieve spel. In die periode schopte hij het tot de voorselectie van het Nederlands elftal. Na problemen met trainer Roger Schmidt vertrok Ihattaren naar het Italiaanse Juventus, dat hem verhuurde aan Sampdoria.

Ihattaren raakte in Italië op een zijspoor en werd door Juventus verhuurd aan Ajax. Hij speelde daar deze zomer een prima voorbereiding, maar vervolgens verdween de middenvelder van de trainingen.

Wegens vermeende bedreigingen uit het criminele circuit kon Ihattaren zich enige tijd niet vertonen bij Ajax. Daarnaast ging een auto van de voetballer in vlammen op. Ajax maakte onlangs bekend niet door te gaan met Ihattaren, wiens contract bij Juventus nog doorloopt.