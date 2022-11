Davis Cup-team verliest van Australië na nederlagen Griekspoor en Van de Zandschulp

Het Nederlands Davis Cup-team is na de twee enkelpartijen uitgeschakeld in de kwartfinales. Na Tallon Griekspoor verloor ook Botic van de Zandschulp zijn wedstrijd, waardoor Australië verzekerd is van een plaats in de halve finales. De 26-jarige Griekspoor verloor de eerste partij in drie sets van Jordan Thompson. Nadat hij de eerste set had gewonnen, verloor hij de daaropvolgende twee: 6-4, 5-7, 3-6. "Dit is misschien wel een van de pijnlijkste nederlagen die ik ooit geleden heb", reageert een teleurgestelde Griekspoor. "Er stond veel spanning op deze wedstrijd. Het is kwartfinale Davis Cup, dus er staat veel op het spel. Uiteindelijk ben je gewoon niet goed genoeg. Dan komt het heel hard aan."

Bekijk de reactie van Tallon Griekspoor na de wedstrijd tegen Jordan Thompson in de kwartfinales van de Davis Cup. - NOS

Griekspoor besloot enkele weken geleden, net als Botic van de Zandschulp en Matwé Middelkoop, even afstand te nemen van de tennisbaan. Na een vakantie van twee weken pakten de drie de training weer op. "Ze staan met plezier op de baan, dat zie je gewoon", liet Haarhuis voorafgaand aan het treffen met Australië weten. Die frisheid was dinsdag alleen bij de start van de wedstrijd terug te zien bij de partij van Griekspoor. Op het hardcourt van Málaga was de Nederlander, die 96ste staat op de ATP-ranglijst, meteen scherp en won de eerste servicegame van Thompson (ATP-84). De Australiër brak echter direct terug. In de vijfde game plaatste Griekspoor de beslissende break van de eerste set.

Captain Paul Haarhuis blikt in het Spaanse Málaga vooruit op het kwartfinaleduel van Nederland met Australië in de Davis Cup. Bij winst evenaart Oranje zijn beste prestatie ooit uit 2001. - NOS

Griekspoor kreeg het in de tweede set wat moeilijker met Thompson en legde het vooral fysiek af. De games duurden lang en beide spelers maakten het elkaar moeilijk op eigen service, maar een break bleef lange tijd uit. Pas in de laatste servicegame van Griekspoor sloeg Thompson toe. De Australiër won daarmee ook de set met 7-5. Ook in de derde set duurde het lang totdat de eerste break een feit was. Griekspoor leverde op een 3-2 achterstand zijn servicegame in en het lukte de Nederlander vervolgens niet meer om het Thompson moeilijk te maken. Van de Zandschulp moet winnen Door de nederlaag van Griekspoor moest Van de Zandschulp zijn partij tegen Alex De Minaur winnen om Nederland in de race te houden voor een halvefinaleplaats. De Nederlandse nummer 35 van de wereld begon sterk en maakte meerdere knappe punten tegen De Minaur (ATP-24).

Botic van de Zandschulp - AFP