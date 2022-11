Kamer wil mysteryguest inzetten tegen stagediscriminatie

Als het aan de Tweede Kamer ligt worden er mysteryguests langs stagebedrijven gestuurd om te controleren of ze zich schuldig maken aan discriminatie. Een meerderheid stemde vandaag voor een motie van Denk, waarin het kabinet wordt gevraagd om op die manier stagediscriminatie tegen te gaan.

Kamerlid Stephan van Baarle van Denk vindt stagediscriminatie een "hardnekkig probleem". Daarom stelde hij voor inspecteurs zich te laten voordoen als iemand die op zoek is naar een stageplek, om er zo achter te komen of ze worden gediscrimineerd. Van Baarle hoopt dat er ook een afschrikkende werking vanuit gaat.

De regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie stemden voor de motie, maar de grootste coalitiepartner, de VVD, vindt het plan te ver gaan. Kamerlid Zohair El Yassini van de VVD is tegen stagediscriminatie, maar het stuit hem tegen de borst dat het plan van Denk uitgaat van "wantrouwen naar ondernemers".

'Stagematching'

Verantwoordelijk minister Dijkgraaf (Onderwijs) heeft zich eerder positief uitgelaten over de motie. Ondertussen is hij bezig met zijn eigen plannen tegen stagediscriminatie in het mbo.

Hij zet in op 'stagematching', waarbij de verantwoordelijkheid voor het vinden van een stageplek weggehaald wordt bij de student en bij de school wordt gelegd. Die moet een plek vinden die bij de student past, en het bedrijf moet de stagiair vervolgens zonder sollicitatiegesprek accepteren.

Dijkgraaf hoopt zijn plannen klaar te hebben voordat het schooljaar 2023-2024 begint.