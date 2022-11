'Schiphol moet renovatie landingsbanen opschorten, vergunning ontbreekt'

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) wil dat het geplande onderhoud aan zes landingsbanen op Schiphol voorlopig niet doorgaat. Volgens de organisatie heeft de luchthaven geen stikstofvergunning voor de werkzaamheden, die zullen leiden tot extra stikstofuitstoot.

Die extra uitstoot heeft mogelijk gevolgen voor de Natura 2000-gebieden in de omgeving van Schiphol.

Omdat Schiphol zonder vergunning de Wet natuurbescherming overtreedt, vraagt de milieuorganisatie aan de luchthaven om te voorkomen dat het zover komt. MOB dient ook een handhavingsverzoek in bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om zo Schiphol te dwingen zich aan de wet te houden.

Het onderhoud staat gepland voor volgend jaar. 500.000 vierkante meter asfalt moet worden vervangen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een regeling die dat mogelijk maakt. Daaruit blijkt dat er veel materieel wordt ingezet. Bij de Zwanenburgbaan alleen al zal worden gefreesd en grond worden verzet en er zullen vrachtwagens af en aan rijden, wat leidt tot meer dan 25.000 ritten. Daar komt het werk aan de andere banen nog bij, zeggen de milieuactivisten van MOB.

Minder vluchten

Als gevolg van de uitspraak van 2 november, waarin de Raad van State oordeelde dat de stikstof die bij grote bouwprojecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten, kan Schiphol geen bouwvrijstelling meer krijgen.

Als vluchten bij de werkzaamheden anders over de landingsbanen worden verdeeld, leidt dat niet tot meer stikstofuitstoot, maar waarschijnlijk wel tot een andere verdeling van de depositie, de plekken waar stikstof neerkomt. Dat kan volgens MOB een negatief effect hebben op Natura 2000-gebieden, waar meer stikstof terecht kan komen. De organisatie wijst erop dat binnen een straal van 25 kilometer rond Schiphol elf van deze gebieden liggen.

Volgens MOB kan Schiphol voorkomen dat de stikstofuitstoot tijdens de werkzaamheden wordt vergroot door in die periode minder vluchten uit te voeren.

Schiphol laat in een reactie aan de NOS weten dat onderhoud aan start- en landingsbanen noodzakelijk is om ze in goede staat te houden, zodat reizigers veilig kunnen vliegen. "We hebben de overtuiging dat we werken binnen de geldende wet- en regelgeving. We wachten een uitspraak over het handhavingsverzoek af", aldus de luchthaven.

Tweede Kamer

De milieuorganisatie heeft ook een andere handhavingsprocedure lopen tegen Schiphol, over een ontbrekende natuurvergunning voor de normale bedrijfsvoering. MOB wijst erop dat het staatsbedrijf al meer dan 25 jaar opereert zonder zo'n wettelijk verplichte vergunning. Voorzitter Johan Vollenbroek: "Schiphol is een van de grootste bronnen van stikstofuitstoot in ons land en heeft nimmer een natuurvergunning gekregen."

Vorige week eiste de milieuorganisatie dat de renovatie van het Binnenhof wordt stilgelegd, omdat ook daarvoor geen stikstofvergunning is aangevraagd. Voor de verbouwing werd gebruikgemaakt van de bouwvrijstelling. Omdat die niet meer mag worden gebruikt, vindt de renovatie van het Binnenhof illegaal plaats, stelde MOB. "Als iemand zich aan de wet moet houden, is het het hart van de democratie wel", zei raadsman Valentijn Wösten daarover.