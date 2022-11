Tijden veranderd voor Ziyech met nieuwe bondscoach: ‘Marokko houdt van hem’

Maar Walid Regraoui is Valid Halilhodzic niet. Onder leiding van laatstgenoemde waren Ziyech en Mazraoui personae non gratae. Maar sinds Regraoui het afgelopen zomer overnam van de ontslagen Bosniër ziet de wereld er beduidend anders uit voor die twee.

"Ja, Kroatië is regerend vice-wereldkampioen. En ja, zij hebben ontzettend goede spelers. Maar wij hebben ook topspelers, want wij hebben bijvoorbeeld Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui."

Regraoui ziet in hem zelfs de speler die het verschil kan maken tussen een geslaagd of een mislukt WK. "Ziyech heeft exceptionele kwaliteiten. Als hij met vertrouwen speelt, kan hij zich meten met de beste spelers van de wereld", looft de coach hem een dag voor het duel.

Nog maar drie maanden geleden leek het WK voor Ziyech en Mazraoui een utopie, morgen staan ze in de basis tegen Kroatië en vooral voor Ziyech is een voorname rol weggelegd.

"Die Ziyech hebben wij nodig", zegt Regraoui. "Inshallah doet hij dat morgen weer, maar ik twijfel er niet aan dat hij zijn uiterste best zal doen."

Zware tijd

Daaraan twijfelde zijn voorganger dus wel. Saiss gaat kort in op dat conflict tussen sterspeler en trainer. "Dat was een lastige situatie, een zware tijd voor Ziyech. Maar nu is hij weer gefocust op zijn spel en weer in staat om het beste uit zichzelf te halen."

"In de nationale ploeg wil je natuurlijk de beste spelers hebben," vervolgt Saiss. "Maar ook de spelers met de juiste mentaliteit. En Ziyech is teruggekomen met die mentaliteit. Daar is iedereen heel blij mee."

Dat, opgeteld bij de wetenschap dat het duel in het Al Bayt Stadion door de aanwezigheid van duizenden Marokkaanse supporters aan zal voelen als een thuiswedstrijd, stemt Regraoui dus voorzichtig optimistisch tegen de in zijn ogen toch licht favoriete Kroaten.

"Zij hebben Luka Modric, maar wij hebben Ziyech. Ik ben blij dat we hem er weer bij hebben. Het land heeft hem nodig. Het land houdt van hem."