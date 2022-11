Vanavond op tv: Uitkoopregeling piekbelasters • Hoeveel macht heeft de FIFA? • She Said verfilmd

Nederland en zes andere landen zien af van het dragen van de OneLove-aanvoerdersband na dreiging met een gele kaart, alcohol in het voetbalstadion wordt tóch verboden en ook de kleurrijke WK-shirt van België zijn niet toegestaan. Allemaal maatregelen van wereldvoetbalbond FIFA over het WK in Qatar.

Nieuwe film over de journalisten die de Weinstein-zaak onthulden

She Said, het boek van New York Times-journalisten Jodi Kantor en Megan Twohey, is verfilmd. De film, die op 24 november in première gaat, toont hoe de onthullingen over Harvey Weinstein de Hollywood producer van zijn troon deed vallen. De onthullingen over Weinstein leidden op sociale media tot de #MeToo-beweging.

Nieuwsuur spreekt hoofdrolspelers Carey Mulligan en Zoe Kazan over de film en hoe het verhaal een decennialange stilte over seksueel misbruik in Hollywood de Amerikaanse cultuur voorgoed heeft veranderd.