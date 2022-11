Nijmegen vergoedt als eerste gemeente kosten voor wijzigen geslachtsregistratie

Ook de kosten van een deskundigenverklaring die noodzakelijk is voor de verandering van het geslacht in officiële documenten, worden vanaf volgend jaar vergoed, schrijft Omroep Gelderland .

De vergoeding voor wijziging van geslachtsregistratie moet worden opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanpassing in de Wmo-verordening gaat vanaf volgend jaar in, maar de regeling geldt met terugwerkende kracht. Dit houdt in dat de kosten van en gewijzigde geslachtsregistratie in 2022 ook nog vergoed worden.