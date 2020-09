Inspectie: Nederland niet klaar voor tweede golf, regie rondom testen ontbreekt

De GGD's, testlaboratoria en de verschillende corona-taskforces van het ministerie van Volksgezondheid zijn nu niet klaar voor acute regionale opschaling of een tweede golf van het coronavirus. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport.

De partijen werken onvoldoende samen bij het testen en bron- en contactonderzoek en kunnen elkaar niet goed vinden of begrijpen. "Partijen weten niet wie ze moeten aanspreken als er problemen zijn", staat in het inspectierapport.

Volgens de inspectie ontbreekt de regie rondom het testen en bron- en contactonderzoek. Het ministerie van Volksgezondheid zou die regie beter moeten pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantrekken van voldoende testmaterialen.

GGD staat 'voor enorme opgave'

De 25 GGD-regio's hebben het testen en bron- en contactonderzoek goed geregeld, stelt de inspectie. Wel staat de GGD "voor een enorme opgave" om de capaciteit sterk te verhogen. De inspectie zegt dat er 55.000 testen per dag nodig zijn in november, 70.000 in december en 85.000 per dag vanaf februari.

Volgens de inspectie verschillen de landelijke berekeningen voor het opschalen van de testen met de realiteit en dat heeft gevolgen voor de uitvoering. Zo hadden sommige GGD's in het begin te veel capaciteit, terwijl andere GGD's de pieken niet konden opvangen door personeelstekort. Ook dit moet worden verbeterd, laat de inspectie weten.

De IGJ benadrukt verder dat de GGD's de aanpak van de coronacrisis niet alleen kunnen en afhankelijk zijn van landelijke partners, laboratoriumcapaciteit en de medewerking van het publiek.

Zo moeten mensen zich niet laten testen als ze geen klachten hebben en zijn er patiënten van wie bij bron- en contactonderzoek blijkt dat ze zich in veel situaties niet aan de afstandsregels hebben gehouden.

Het onderzoek van de inspectie is uitgevoerd in juli en augustus. Toen lag het aantal besmettingen lager dan nu.