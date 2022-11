Minister: alle sporttrainers moeten verklaring gedrag laten zien

Minister Helder wil dat alle trainers en bestuurders in de sportwereld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien. Als het aan haar ligt, wordt dat in het nieuwe Nationaal Sportakkoord opgenomen. Tot nu toe is een VOG alleen verplicht in de topsport.

Naar aanleiding van de misstanden in de turnwereld zegt Helder in dagblad Trouw dat de cultuur in de sportwereld, "die we met z'n allen geaccepteerd hebben", niet meer kan. "Het móet anders."

Veel sportverenigingen vragen al om een VOG, maar het is nog niet verplicht. "Veel clubs vinden het ook lastig", licht Helder toe in het NOS Radio 1 Journaal, "omdat ze vaak hangen op vrijwilligers".

Maar de minister voelt zich verplicht om het goed te organiseren "voor al die jonge mensen" die aan sport doen. "We horen te veel verhalen over misstanden. Het is belangrijk dat iedereen goed kan trainen."

Tuchtrecht

Helder wil sowieso dat de overheid zich meer gaat bemoeien met de veiligheid in de sportwereld. Tot nu toe werd dit overgelaten aan de sportsector zelf. De eindverantwoordelijkheid ligt bij sportkoepel NOC*NSF.

Dat moet anders, vindt de minister. Ze wil onder meer ook aanvullende subsidievoorwaarden stellen aan het Instituut Sportrechtspraak. Dat houdt zich bezig met het tuchtrecht in de sport, maar functioneert wat Helder betreft niet goed in zaken over grensoverschrijdend gedrag.

In het Nationaal Sportakkoord staan afspraken tussen onder anderen de Rijksoverheid, de sportbonden, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. De partijen spreken nu over een nieuwe versie.