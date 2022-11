Het was koud dit weekend, maar verwarming ging niet vol aan

Afgelopen weekend was het voor het eerst echt koud met temperaturen flink onder nul. En dat roept de vraag op hoe het ging met het energieverbruik, nu we vanwege de hoge prijzen proberen minder gas en elektra te verbruiken.

Om te beginnen, een koud of warm weekend maakt fors uit in het verbruik. In totaal verbruikte Nederland afgelopen zaterdag en zondag 140 miljoen kubieke meter gas, blijkt uit cijfers die Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool, verzamelde voor de NOS.

Bijna verdubbeld

Tijdens het warmere weekend ervoor was dat nog bijna de helft minder: 75 miljoen kuub. Dat is het totale verbruik van consumenten, bedrijven, industrie enzovoorts.

Die 140 miljoen kuub is wel zo'n 15 procent minder dan in weekenden met vergelijkbare temperaturen eind vorig jaar en begin dit jaar. Dus we proberen inderdaad zuinig te doen.

Gasopslagen niet 'leeggetrokken'

De afgelopen maanden heeft Nederland de gasopslagen flink gevuld om genoeg te hebben om de winter door te komen. Maar we hoefden die opslagen in deze korte periode van kouder weer niet 'leeg te trekken'. De vullingsgraad is al weken stabiel rond de 91 à 92 procent. En maandagochtend om 06.00 uur was het 91,1 procent, dat is 0,5 procentpunt minder dan 48 uur eerder. Er is dus wel wat gas uit de opslagen gebruikt, maar niet veel.

Hoeveel particulieren precies verbruikt hebben, kunnen energiemaatschappijen nog niet zeggen. Maar ze merken wel dat veel gebruikers dit weekend online hun verbruik controleerden. Zo meldt Vattenfall dat zijn app afgelopen weekend 34 procent meer bezoekers had dan het weekend ervoor. Ten opzichte van begin dit jaar is het aantal gebruikers van die app bijna verdriedubbeld.

En Essent zegt dat zijn app op zondag zo'n 19 procent meer gebruikers had dan de vier zondagen ervoor.

Helpdesk Plugwise heeft 't druk

Bij Plugwise, verkoper van slimme thermostaten, merken ze ook dat mensen dit weekend druk waren met hun verwarming.

"Bij onze helpdesk zijn drie keer zo veel mailtjes en belletjes binnengekomen als een week geleden", zegt directeur Reinder Sanders. "Dan gaat het vaak om verwarmingssystemen die nog niet helemaal goed draaien en dit weekend merkten mensen dan dat het niet warm genoeg werd."

Aanvoertemperatuur cv

Ook kreeg het bedrijf veel vragen over hoe je efficiënter kunt omgaan met je verwarming. "Veel mensen zijn bezig met de aanvoertemperatuur van de cv-ketel." De temperatuur van het water dat naar de radiatoren gaat staat namelijk standaard vaak op 80 graden. Maar in veel huizen is een fors lagere temperatuur vaak al voldoende. Met een slimme thermostaat en een niet te oude cv-ketel kun je die maximale aanvoertemperatuur verlagen naar bijvoorbeeld 60 graden.

Plugwise kan niet zeggen op welke temperatuur klanten hun thermostaat hebben staan. "Die data hebben we niet vanwege de privacy. We zijn erop tegen om dat bij te houden."

10 kuub bij 18,5 graden

Ron Laan uit het Noord-Hollandse Hem houdt nauwgezet bij hoeveel gas hij verbruikt. "Dit koude weekend was dat zo'n 10 à 11 kuub, terwijl het warmere weekend ervoor het nog zo'n 5 kuub was." Hij heeft nu nog een vast tarief van ongeveer 1 euro per kuub. Dus dit weekend kostte hem zo'n 10 euro aan gas. Volgende maand gaat hij over naar variabele tarieven; dan gaat hetzelfde verbruik hem zo'n 30 euro kosten.

De thermostaat stond dit weekend bij hem op 18,5 graden. "Dat is echt lager dan de afgelopen jaren, maar het ging best. Ik heb het geluk dat ik een zwangere vrouw heb, die het heel warm heeft. Als ze niet zwanger was geweest, had ze het wél koud gevonden, zegt ze."

Ze hadden ook bezoek, toen hebben ze de thermostaat wat hoger gezet. "Naar 20 graden, je wil ook weer niet dat je visite het koud heeft. We zoeken echt de balans tussen duurzamer bezig zijn en comfort."