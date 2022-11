Dagboek Doha: Oranje doet Nigel de Jong en Van der Vaart terugdenken aan 2010

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

"Hey pikkie!", klinkt het plots in de mediazone buiten het Al Thumama Stadium. Een omhelzing tussen twee net geklede heren volgt. Ooit schitterden Rafael van der Vaart en Nigel de Jong zelf op een WK, nu volgen ze Oranje als analist.

Het is de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal in Qatar. Terwijl Van der Vaart in de hoek van het stadion samen met Tom Egbers namens de NOS op een presentatieplatform staat, zit De Jong een ring daarboven in een televisiestudio.

De oud-middenvelder van clubs als Manchester City en AC Milan is daar om te analyseren voor het Engelse ITV, waarop hij samen met Manchester United-icoon Gary Neville en Arsenal-legende Ian Wright zijn ongezouten mening over Oranje mag geven.