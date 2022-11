Eerste Oranje-duel trekt 4,3 miljoen kijkers

Gemiddeld bijna 4,3 miljoen mensen hebben gisteren op NPO 1 naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal gekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het was de meest bekeken televisie-uitzending van de dag.

Ook de voor- en nabeschouwing trok veel kijkers. Met respectievelijk 2 miljoen en bijna 3.2 miljoen kijkers maken ze de top-3 van meest bekeken programma's compleet. Hierna volgt het NOS Journaal met ruim 1,7 miljoen belangstellenden.

Onduidelijk is in hoeverre het aantal kijkers naar het WK-duel is gedrukt door een 'boycot' van tv-kijkers. Vanwege de schendingen van de mensenrechten in gastland Qatar verklaarden sommige mensen dat ze uit principe niet zouden gaan kijken.

De kijkcijfers zijn afhankelijk van het tijdstip en de dag waarop de wedstrijd gespeeld wordt. In 2014, het vorige WK waarop Oranje in actie kwam, werd de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal (tegen Spanje) bekeken door gemiddeld ruim 7 miljoen mensen. Die wedstrijd werd op een vrijdagavond in juni uitgezonden.