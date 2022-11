De laatste kans voor Messi en Ronaldo; hoe verliepen hun vorige vier WK's?

Met achttien jaar is Lionel Messi de jongste Argentijn ooit op een WK. De kleine dribbelaar is dan nog een veelbelovend talent, dat alles te bewijzen heeft. Messi heeft pas zeven competitiegoals voor FC Barcelona gemaakt, als hij met Argentinië naar zijn eerste WK gaat.

De Argentijnse rasvoetballer en de Portugese topatleet doen voor de vijfde keer mee aan een WK. Daarmee evenaren ze een record. Maar hoe verging het Messi en Ronaldo op hun vorige vier WK's? Aan de hand van archiefbeelden nemen we een duik in het verleden.

Tekenend voor zijn bescheiden status is dat Messi in 2006, net als bij Barcelona, met rugnummer 19 speelt. Nummer 10 is dan nog voor Juan Román Riquelme.

Enkele dagen eerder scoorde Messi wel: het laatste doelpunt in de 6-0 zege op Servië en Montenegro. Argentinië vliegt er in de kwartfinale uit tegen Duitsland, in die wedstrijd blijft het talent, overigens tot woede van vele fans in zijn vaderland, op de bank.

Vier jaar later hebben Messi (22) en Ronaldo (25) zich ruimschoots bewezen in de internationale top en zijn de verwachtingen voor het WK torenhoog.

Enkele dagen later kan hij weer spelen in de kwartfinale tegen Engeland. Wayne Rooney, dan zijn ploeggenoot bij Manchester United, krijgt na fel protesteren van Ronaldo rood. Portugal gaat door naar de halve finale en wordt uiteindelijk vierde.

In de beruchte achtste finale tegen Nederland, ook wel bekend als De Slag om Neurenberg, wordt hij al vroeg de wedstrijd uitgeschopt door Khalid Boulahrouz. In tranen gaat de jonge Ronaldo van het veld.

Hij heeft al wel flink wat meer ervaring dan Messi. Twee jaar voor het WK speelde Ronaldo al in de verloren EK-finale tegen Griekenland. In Duitsland heeft Ronaldo een basisplaats en wordt hij met een benutte strafschop tegen Iran de jongste Portugese doelpuntenmaker ooit op een wereldkampioenschap.

De symboliek bij Argentinië had niet groter kunnen zijn. Halfgod Diego Maradona is bondscoach. Hij maakt Messi belangrijk, geeft hem rugnummer 10 en tegen Griekenland (2-0 zege) voor het eerst de aanvoerdersband.

Ronaldo scoort slechts eenmaal in Zuid-Afrika: het laatste doelpunt in de 7-0 overwinning op Noord-Korea. Hij wordt wel in alle drie de groepsduels tot man of the match uitgeroepen.

Ook Ronaldo is in 2010 aanvoerder. Hij strandt met Portugal in de achtste finales. Daarin is de uiteindelijke kampioen Spanje met 1-0 te sterk.

Wel passeert hij Jasper Cillessen in de penaltyserie in de halve finale tegen Nederland. Argentinië plaatst zich voor de finale, waarin opnieuw Duitsland na verlenging te sterk is. Messi zal nog wel eens wakker schrikken van de 47ste minuut. Hij krijgt een flinke kans, maar schiet rakelings voorlangs.

Messi wordt zelfs in de eerste vier wedstrijden van Argentinië op het WK van 2014 man van de wedstrijd. In de groepsfase scoort hij vier keer, maar daarna blijft Messi droogstaan. Net als Ronaldo heeft hij nog nooit gescoord in de knock-outfase van een WK.

2014 (WK in Brazilië) - Messi schittert (in de groepsfase)

Met een assist in blessuretijd voorkomt hij een nederlaag tegen de Verenigde Staten (2-2). Tegen Ghana (2-1 winst) is Ronaldo trefzeker, maar hij kan een pijnlijke uitschakeling in de groepsfase niet voorkomen.

Terwijl Messi eindelijk zijn faam waarmaakt op het hoogste podium, is 2014 niet het jaar van Ronaldo. De Portugees kampt in aanloop naar het WK met een knieblessure, maar speelt toch. Daarmee neemt hij een flink risico, volgens Ronaldo zette hij zijn carrière op het spel door met een nauwelijks herstelde knie te gaan voetballen.

Argentinië wordt vernederd door Kroatië (3-0) en wordt in de achtste finales overklast door de latere kampioen Frankrijk, wat dat betreft geeft de 4-3 eindstand een vertekend beeld. Messi geeft weliswaar twee assists, maar staat in de schaduw van de uitblinkende Franse aanvallers Kylian Mbappé en Antoine Griezmann.

Het toernooi in Rusland begint voor Messi met een gemiste strafschop tegen IJsland (1-1). In het tweede groepsduel tegen Nigeria (2-1 winst) scoort hij wel, bijzonder fraai zelfs, maar daar blijft het bij.

2018 (WK in Rusland) - Ronaldo schittert (in de groepsfase)

Ronaldo verlaat het WK vol frustratie. In de slotseconden krijgt hij geel omdat hij de Mexicaanse scheidsrechter de huid vol scheldt, woedend als hij is om een (terecht) niet gegeven vrije trap.

Ook tegen Marokko (1-0 winst) is hij goud waard voor Portugal, door het enige doelpunt te maken. Maar in de kwartfinale tegen Uruguay (2-1 nederlaag) gaat het mis voor de Portugezen.

Ronaldo is wel in topvorm in 2018, maar moet het bij Portugal helemaal alleen doen. In de groepsfase voorkomt hij met een hattrick een nederlaag tegen Spanje: 3-3. In de slotminuten zorgt hij met een schitterende vrije trap in de kruising voor de gelijkmaker.

2022 (WK in Qatar) - De laatste kans

"Dit wordt mijn laatste WK, zeker weten. De beslissing is al genomen. Ik tel de dagen al af naar het WK. Ik voel me nerveus en opgewonden tegelijkertijd." Lionel Messi laat er in oktober tijdens een interview in Argentinië geen misverstand over bestaan. Op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is hij er echt niet meer bij. Hij wordt in de zomer van 2026 39 jaar.

Ronaldo is dan al 41. De Portugees zei dit najaar dat hij hoopt om het EK van 2024 nog te spelen. Maar nóg een WK, dat lijkt ook voor de superatleet van Madeira een schier onmogelijke opgave.

Kortom: in Qatar moet het gebeuren. Argentinië is in bloedvorm naar het emiraat gereisd, de ploeg is maar liefst 36 duels ongeslagen. Vorig jaar won Messi met de Copa América zijn eerste internationale prijs.