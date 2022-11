Wekdienst 22/11: Lavrov bezoekt Armenië • Kampioen Frankrijk speelt eerste WK-duel

Goedemorgen! De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken brengt een bezoek aan Armenië, Rusland ziet zichtzelf als bemiddelaar bij het conflict aan de grens met Azerbeidzjan. Het elftal van Frankrijk, dat in 2018 wereldkampioen werd, speelt zijn eerste wedstrijd van dit WK tegen Australië.

Het weer: na een droge ochtend volgt in de middag in het zuiden en midden weer wat regen. Bij een matige zuidenwind wordt het 6 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. In de avond trekt de regen naar het noorden.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken bezoekt Armenië, morgen waarschijnlijk gevolgd door president Poetin. De Russen spreken met premier Nikol Pashinyan over het conflict in de grensregio Nagorno-Karabach. Poetin ziet zichzelf als een bemiddelaar in dit conflict.

De gemeente Beverwijk organiseert een informatiebijeenkomst over het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel. Daarin zijn hoge waarden van kankerverwekkende stoffen en lood gevonden, meldde het RIVM vorige week.

Koningin Máxima brengt een bezoek aan het Tropenmuseum in Amsterdam. Daar is op dit moment de tentoonstelling Onze koloniale erfenis te zien, waarin de Nederlandse koloniale geschiedenis centraal staat.

In Qatar speelt om 11.00 uur het elftal van Argentinië tegen het nationale voetbalteam van Saudi-Arabië. Verder staan op het programma Denemarken-Tunesië en Mexico Polen. Om 20.00 uur wordt de WK-dag afgesloten met het duel tussen regerend kampioen Frankrijk en Australië.

Wat heb je gemist? De Nederlandse kinderserie Kabam! is in New York bekroond met een International Emmy Award. De serie van KRO-NCRV, geproduceerd door het Amsterdamse IJswater Films, won in de categorie Kids: Live-Action. De International Emmy Awards worden uitgereikt aan de beste tv-programma's die buiten de Verenigde Staten zijn gemaakt. Kabam! is een kleuterdramaserie die inzoomt op alledaagse angsten van kinderen. In tien korte verhalen komt elke keer een andere leerling uit de klas van meester Mo (Idriss Nabil) langs met een eigen angst. Ander nieuws uit de nacht: Zoektocht overlevenden aardbeving Java gaat door, 2300 gebouwen beschadigd: Er is de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en kiepwagens, onder meer om wegen weer vrij te maken.

CDA en ChristenUnie: 'Jetten moet gemeenten die Gazprom-contract opzegden volledig compenseren': De gemeenten zijn ten onrechte op hoge kosten gejaagd, zeggen de twee partijen.

Nog geen duidelijkheid over motief schietpartij in Amerikaanse lhbti-club: Op een persconferentie konden de autoriteiten alleen delen dat er nog volop onderzoek wordt gedaan en dat de verdachte in het ziekenhuis ligt.

En dan nog even dit: Het Nederlands elftal won het eerste duel van het WK met een 2-0 overwinning op Senegal, de Afrikaanse kampioen. Cody Gakpo maakte kort voor tijd het eerste doelpunt met een kopbal, invaller Davy Klaassen maakte de tweede goal. "Waanzinnig", zeggen Oranjefans in Qatar na de wedstrijd. "Heel spannend, weinig afgedwongen, maar twee kansen. Briljant! In the pocket!" De eerste reacties vanuit Doha na afloop van Nederland-Senegal:

