'Ontwapenende' Noppert pakt het podium: 'In Nederland zitten we allemaal te zeiken'

Andries Noppert was de man van de avond in Doha. De 28-jarige debutant hield niet alleen zijn doel schoon tegen Senegal (2-0), maar toonde zich in het interview na afloop in meer opzichten een aanwinst. "Ik denk niet na over de dingen die ik zeg", zei de Fries. "Vaak is dat niet goed, maar het is wel eerlijk."

Afgelopen donderdag zat Noppert in de partijtjes acht tegen acht op de training in een team met louter basisspelers en kreeg hij een vermoeden van een basisplaats. De volgende dag bracht keeperstrainer Frans Hoek het goede nieuws.

"In Nederland zitten we allemaal te zeiken dat we geen goede keepers hebben", zei Noppert. "Maar dat doen we zelf. Je moet jonge jongens een kans geven. Ik ben niet jong meer, maar je moet het wel aandurven. Wanneer is nou het juiste moment? Wanneer is het wel logisch?"

'Steady, beheerst, in control'

"Ik ben onder de indruk", zegt keeperspecialist en -scout Harm Zeinstra over Noppert tegen Senegal. "Hij was heel steady, beheerst, in control. De reddingen die hij maakte, waren wel zoals ik het noem 'must-saves', ballen die een keeper moet hebben. Zo niet, waren het fouten geweest. Maar je moet het doen. Hij heeft zich niet laten verrassen."