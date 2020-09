Jansen zeker van play-offs MLB; welke Oranje-honkballers volgen nog?

Twee Nederlandse honkballers wonnen in het verleden de World Series: Xander Bogaerts in 2013 en 2018 met Boston Red Sox en Ralph Milliard in 1997 met Florida Marlins. Hensley Meulens pakte als assistent-coach drie titels met San Francisco Giants.

Zowel in de National League als in de American League zijn acht startbewijzen te verdienen voor de play-offs. Die bestaan voor het eerst in de historie uit zestien ploegen in plaats van de gebruikelijke tien.

De MLB en de teams hopen daarmee het door de coronapandemie flink ingekorte seizoen (60 duels in plaats van 162) spannender en aantrekkelijker te maken.

Ook Albies en Profar op play-off-koers

Naast Jansen spelen er nog acht Nederlanders in het walhalla van het Amerikaanse honkbal. Ozzie Albies (Atlanta Braves) en Jurickson Profar, die vannacht vier punten maakte voor San Diego tegen de Dogers, staan er goed voor.