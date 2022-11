Zoektocht overlevenden aardbeving Java gaat door, 2300 gebouwen beschadigd

Reddingswerkers op het Indonesische eiland Java zijn nog naarstig op zoek naar overlevenden van de aardbeving van gisteren, waarbij zeker 162 doden vielen. Er is de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en kiepwagens, onder meer om wegen weer vrij te maken.

De verwachting is dat het dodental verder zal stijgen. Er liggen vele zwaargewonden in de overvolle ziekenhuizen. Ook zijn er veel vermisten in bijvoorbeeld de stad Cianjur. In de buurt van die plaats lag gisterochtend het epicentrum van de beving met een kracht van 5,6. Veel slachtoffers liggen mogelijk nog onder het puin, denken de hulpdiensten.

Ondertussen krijgen de lokale autoriteiten langzaam zicht op de schade. Er zouden meer dan 2300 gebouwen zijn beschadigd, waarvan er velen nu onbewoonbaar zijn. In het dorp Cijedil, ten noordwesten van Cianjur, veroorzaakte de aardbeving een aardverschuiving die meerdere huizen begroef.

Veel kinderen onder slachtoffers

Ook is er veel infrastructuur beschadigd, zoals wegen en bruggen. Daardoor kunnen reddingswerkers lastig de getroffen plekken bereiken, zei het hoofd van de Indonesische reddingsdienst Henri Alfiandi in een persconferentie.

Alfiandi zei verder dat er veel kinderen zijn omgekomen in de ingestorte gebouwen. "Want tijdens de aardbeving waren ze nog op school."

Indonesië telt zo'n 270 miljoen inwoners, van wie meer dan de helft op Java woont. De beving van gisteren was goed te voelen in hoofdstad Jakarta, zo'n 75 kilometer verderop. De schade in die stad lijkt mee te vallen.