Emmy Award voor Nederlandse kinderserie Kabam!

De Nederlandse kinderserie Kabam! is in New York bekroond met een International Emmy Award. De serie van KRO-NCRV, geproduceerd door het Amsterdamse IJswater Films, won in de categorie Kids: Live-Action.

De International Emmy Awards worden uitgereikt aan de beste tv-programma's die buiten de Verenigde Staten zijn gemaakt. Kabam! is een kleuterdramaserie die inzoomt op alledaagse angsten van kinderen. In tien korte verhalen komt elke keer een andere leerling uit de klas van meester Mo (Idriss Nabil) langs met een eigen angst.

De serie wil zo laten zien "dat iedereen wel eens bang is", en dat er vaak wel een oplossing voor te verzinnen is.

Vorig jaar werd Kabam! op het Cinekid-festival al uitgeroepen tot beste Nederlandse fictieserie. Volgens de jury van het festival toonden de makers met hun serie gevoel voor "de kleine maatschappelijke thema's die spelen in het leven van kinderen die net aan de basisschool beginnen". De serie is geregisseerd door Elisabeth Hesemans. Lilian Sijbesma en Floor Paul schreven het scenario.

Select rijtje

De International Emmy Awards werden maandagnacht voor de vijftigste keer uitgereikt. Kabam! komt terecht in een select rijtje met Nederlandse acteurs en producties die de prestigieuze beeldjes wonnen.

Zo wonnen onder anderen Pierre Bokma (2007), Maarten Heijmans (2015), Bianca Krijgsman (2014) en Maryam Hassouni (2006) International Emmy's voor hun acteerwerk. Peter R. de Vries nam de beroemde award in 2008 mee naar huis voor zijn reportage over de verdwijning van Natalee Holloway.

Ook kregen jeugdfilm Het Zakmes (1993), tv-serie All Stars (2000) en tv-programma De Grote Donorshow (2008) Emmy's.