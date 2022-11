Zeker 38 doden bij brand in Chinese fabriek

In de Chinese stad Anyang zijn zeker 36 doden gevallen bij een brand in een fabriek. Er vielen twee gewonden en er worden nog twee mensen vermist, schrijven Chinese staatsmedia. - NOS

Het gaat volgens persbureau AP om een bedrijf dat chemicaliën en andere industriële goederen produceert. Anyang ligt in de oostelijke provincie Henan en telt ruim 5,5 miljoen inwoners.

De Chinese minister van rampenbeheer wil zo spoedig mogelijk de oorzaak weten van de brand, zegt hij tegen staatskrant China Daily.

Vaker ongelukken

China wordt vaker getroffen door soortgelijke industriële branden of ongelukken bij bedrijven, veroorzaakt door onder meer nalatigheid of het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.

Zo kwamen er in 2015 bij een enorme explosie in een chemisch magazijn in de noordelijke havenstad Tianjin 173 mensen om het leven. Achteraf bleken tal van chemicaliën illegaal opgeslagen en was er veel onduidelijk over de hoeveelheden.

In 2007 kwamen er zeker 37 mensen om bij een brand in een illegale schoenenfabriek in de provincie Fujian; velen konden niet ontsnappen door de tralies voor de ramen. De politie pakte later de eigenaar van de fabriek op.