Nog geen duidelijkheid over motief schietpartij in Amerikaanse lhbti-club

Er is nog geen duidelijkheid over het motief achter het bloedbad in de lhbti-nachtclub afgelopen weekeinde in het Amerikaanse Colorado Springs, waar vijf mensen werden doodgeschoten. In een persconferentie konden de autoriteiten enkel delen dat er nog volop onderzoek wordt gedaan en dat de verdachte in het ziekenhuis ligt.

Mogelijk wordt hij binnen een paar dagen ontslagen, waarna hij via een videoverbinding in de rechtszaal zal verschijnen en er mogelijk meer informatie wordt vrijgegeven. "Het is heel belangrijk dat we deze zaak niet via de media gaan spelen", zei de lokale officier van justitie in de persconferentie. "We zullen dus heel voorzichtig zijn met het delen van informatie."

Een 22-jarige man werd bij de schietpartij in Club Q ter plekke opgepakt als de mogelijke schutter. Er ligt een voorlopige aanklacht tegen hem voor het plegen van vijf moorden en het plegen van vijf zogenoemde hate crimes. Dat laatste betekent dat de verdenking bestaat dat de schutter handelde vanuit vooroordelen, zoals over iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit.

De officier van justitie benadrukte in de persconferentie wel dat de aanklacht nog kan veranderen als de verdachte formeel wordt aangeklaagd.

Identiteit slachtoffers vrijgegeven

Rond middernacht, in de nacht van zaterdag op zondag, betrad de schutter Club Q, waar op dat moment een menigte stond te dansen. Direct na binnenkomst opende hij het vuur. Met een semiautomatisch wapen schoot hij op de feestvierende bezoekers. Hij schoot vijf mensen dood, achttien mensen raakten gewond. Dertien van hen liggen nog in het ziekenhuis.

De politie deelde vandaag de namen van de vijf dodelijke slachtoffers: Raymond Green Vance, Ashley Paugh, Derrick Rump, Daniel Aston en Kelly Loving.

Daniel Aston was een 28-jarige transgender man die twee jaar geleden naar Colorado Springs verhuisde. Hij was een danser en barman bij Club Q. "Hij droeg dan gekke pruiken en outfits en danste over het podium", zei zijn moeder tegen persbureau AP.

De 40-jarige Kelly Loving kwam uit Denver, op een uur rijden van Colorado Springs. Ze was een weekend weg en vierde zaterdagavond feest in Club Q. Enkele minuten voor de fatale schietpartij, belde ze nog met een vriendin. Haar laatste woorden waren: "Wees veilig. Ik hou van je."