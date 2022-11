Verbod handel neushoornhoorns houdt stand op natuurconferentie

In 1977 werd de internationale handel in de hoorns van neushoorns verboden. Omdat de hoorns zo'n 30.000 tot 50.000 euro per kilo opleveren, wordt er veel illegaal gejaagd op de dieren. De hoorns worden bijvoorbeeld vaak verkocht aan Aziatische handelaren, onder meer omdat in sommige landen wordt geloofd dat de hoorns een geneeskrachtige werking hebben

Het internationale verbod op handel in neushoornhoorns heeft stand gehouden op de World Wildlife Conference in Panama. Het Afrikaanse land Eswatini had gevraagd om de handel weer toe te staan, maar het voorstel haalde het niet bij een stemming van de commissie.

Wat is de World Wildlife Conference?

Op de World Wildlife Conference wordt besloten over eventuele aanpassingen in het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten. Dit reguleert de wereldhandel in bedreigde dier- en plantensoorten door een systeem van in- en uitvoervergunningen. 183 landen en de Europese Unie zijn bij het verdrag aangesloten, dat ook wel CITES wordt genoemd.

Dit jaar is het de negentiende keer in vijftig jaar dat de conferentie wordt gehouden. Volgens de organisatie komt de huidige editie op een cruciaal moment: "Dit jaar zijn er een aantal wetenschappelijke rapporten verschenen die oproepen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. Dat is belangrijk als we het welzijn van onze planeet en de mens in stand willen houden." Besluiten die op de natuurconferentie worden genomen treden doorgaans na 90 dagen in werking. Op die manier hebben landen tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels.