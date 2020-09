Eigenaar van grote winkelcentra komt met noodplan van miljarden

Het deels Nederlandse miljardenbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (URW), dat winkelcentra over de hele wereld bezit, komt met een noodplan om de financiële problemen bij het bedrijf aan te pakken. Bij elkaar wil het 9 miljard euro bezuinigen en extra ophalen.

Wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse winkelcentra die het bezit, is nog niet duidelijk. Het bedrijf zelf heeft het besluit nog niet toegelicht.

De investeerder en vastgoedontwikkelaar zit in de problemen nu minder winkeliers ruimtes willen huren en de winkeliers die al ruimtes huren moeite hebben om de huur te betalen. Dat komt weer doordat er veel minder in fysieke winkels geshopt woord sinds de uitbraak van de coronapandemie.

Het blijft, kortom, te rustig in de winkelcentra. Daaronder vallen Carrousel du Louvre naast het gelijknamige museum in Parijs, de Gropius Passagen in Berlijn (het grootste winkelcentrum van de Duitse hoofdstad) en vijf shopping centers in Los Angeles. Die laatste zijn overigens al enige tijd dicht vanwege corona.

Ook in Nederland

In Nederland zijn Stadshart Zoetermeer, Stadshart Amstelveen en City Mall Almere in handen van URW. Ook werkt het bedrijf nog aan wat het grootste winkelcentrum van Nederland moet worden: de Mall of the Netherlands in Leidschendam.

Om de bouw van dat laatste winkelcentrum is sinds de aankondiging veel te doen geweest. Inmiddels is de officiële opening uitgesteld tot begin volgend jaar.

Huur niet ontvangen

Veel van het vastgoed dat URW ontwikkelt is betaald, zoals niet ongebruikelijk is, met geleend geld. De hoge schulden van het bedrijf beginnen door de lagere inkomsten nu een probleem te worden. Veel winkeliers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen hebben hun huur niet betaald.

Van alle ondernemers die wereldwijd een pand in een van de winkelcentra van URW huren, betaalde in het tweede kwartaal bijna twee derde de huur niet. Voor een deel omdat de verhuurder een regeling met URW had getroffen, maar bij het andere deel eist het bedrijf het geld degelijk.

Over de huurbetalingen onderhandelt URW op dit moment nog met winkeliers. Sommige huurders willen hun achterstallige huur pas betalen als het bedrijf een regeling met hen treft om hen tegemoet te komen. Maar URW zegt daar pas afspraken over te willen maken als de huurders al hun lopende rekeningen hebben betaald. In sommige gevallen heeft het bedrijf juridische stappen ondernomen.

Noodplan

Hoewel de winkelbezoeken inmiddels wat aantrekken, is het nog niet zo druk als voor corona. Volgens een eerste schatting van het vastgoedbedrijf zelf waren er in de Europese winkels afgelopen maand nog een kwart minder bezoekers dan vorig jaar. In de Nederlandse winkels waren er 23 procent minder bezoekers.

Om de financiële problemen aan te pakken heeft het bedrijf nu dus een noodplan aangekondigd. Allereerst wil het 3,5 miljard euro ophalen door extra aandelen uit te geven om schulden af te lossen. Verder krijgen beleggers minder winst uitgekeerd, wat 1 miljard euro moet besparen.

Wat betreft de panden zelf, zal URW een deel van de geplande vastgoedplannen schrappen, goed voor een besparing van 600 miljoen euro. Dat komt boven op de 2,2 miljard euro aan ontwikkelingsopdrachten die eerder al geschrapt moesten worden vanwege de problemen.

Tot slot wil het bedrijf in de loop van dit en volgend jaar nog voor 4 miljard euro aan vastgoed verkopen. Welke panden en winkelcentra allemaal op de lijst staan om verkocht te worden, en of daar ook Nederlandse winkelcentra tussen zitten, is niet duidelijk.

Beurswaarde gekelderd

Op de beurs is de waarde van URW, dat aan de Nederlandse beurs genoteerd staat, sinds het begin van dit jaar flink gekelderd: tot de aankondiging van gisteravond was al ruim 70 procent van de beurswaarde verdampt. Beleggers reageren vandaag niet positief op het herstelplan. Rond het middaguur stond het aandeel 7 procent lager dan gisteren.