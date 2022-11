Bale schiet Wales vanaf penaltystip in slotfase naast Verenigde Staten

De Verenigde Staten en Wales zijn het WK gestart met een gelijkspel. In het Ahmad Bin Ali stadion stond de VS lange tijd met 1-0 voor, maar schoot Gareth Bale, die in de Amerikaanse competitie speelt, acht minuten voor tijd vanaf de penaltystip de gelijkmaker binnen.

Bij de Verenigde Staten stond onder anderen voormalig Ajax-speler Sergiño Dest in de basis. Hij zag zijn ploeg in de negende minuut al bijna op voorsprong komen door een ongelukkige kopbal van de Welshe verdediger Joe Rodon richting eigen doel. Keeper Wayne Hennessey stond toevallig op de goede plek en kreeg de bal hard op zijn borst.

Niet veel later sloeg de Welshe fans opnieuw de schrik om het hart, toen de Amerikaanse spits Josh Sargent liet zien een snoeiharde kopbal in huis te hebben. Hennessey hoefde dit keer echter geen redding te brengen, want de bal belandde op de paal.

Voorsprong VS

De VS had het betere van het spel in de eerste helft en dat werd in de 36ste bekroond met een doelpunt van Timothy Weah. Op aangeven van Christian Pulisic tikte de zoon van de Liberiaanse president en voormalig stervoetballer George Weah de 1-0 binnen.