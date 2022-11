Overstromingen op de Balkan, zeker zes mensen omgekomen

Op de Balkan zijn zeker zes mensen om het leven gekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Vooral het noordwesten van Albanië is getroffen. Grote gebieden landbouwgrond staan onder water, en ook vele huizen zijn overstroomd. De autoriteiten hebben evacuaties ingesteld.

Door de zware regenval zijn rivieren buiten hun oevers getreden, zoals de langste rivier van Albanië, de Drin. Er viel gisteren op sommige plekken in een etmaal 400 millimeter regen. Ter vergelijking: in Nederland valt gemiddeld per jaar ruim 800 millimeter.

In de plaats Boge, ten noorden van de Albanese hoofdstad Tirana, zijn de lichamen van twee vermisten gevonden. Het zijn een vader en een zoon die in hun auto door het water werden gegrepen. In de omgeving van de Albanese steden Shkodër en Lezhë zijn zeker 600 huizen door het water ondergelopen. "Shköder is van de rest van het land afgesloten", zegt de burgemeester.

Noodtoestand

In Montenegro en delen van Servië zijn in totaal vier doden gevallen door het water. Een vrouw en haar twee kinderen kwamen met hun auto terecht in een rivier. Een jongen van 2 verdronk in het zuiden van Servië in een rivier.

De autoriteiten in de Zuid-Servische regio Raška hebben de noodtoestand uitgeroepen. Het leger is ingezet om de lokale bevolking te helpen met evacuaties en eerste levensbehoeften. Er wordt de komende dagen meer regen verwacht.

Ook uit Kosovo komen meldingen van overstromingen. Daar zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Wel is er her en der schade.