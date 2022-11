Van Gaal verwachtte late doelpunten al: 'Memphis kan iets doorbreken'

Acht jaar geleden haalde bondscoach Louis van Gaal de zenuwen bij zijn spelers weg door op de dag van Nederland-Spanje de spelersvrouwen in het hotel toe te laten. Nu hield hij het bij een kopje koffie met de groep bij het strand. "Om de spanning eraf te halen", zei Van Gaal. "Is me niet gelukt."

De bondscoach had ondanks de overwinning op Senegal in Doha niet bepaald genoten van het spel van Oranje. "We hebben niet goed gespeeld. In balbezit heb ik het dan over. Veel balverlies. Daardoor gaven we Senegal de mogelijkheid een goal te maken uit de counter. Als we compact stonden, maakten ze geen kans."

'Gakpo ook bepalend'

Door goals van Cody Gakpo en Davy Klaassen won Nederland met 2-0. Die late treffers kwamen voor Van Gaal niet uit de lucht vallen. "Met de inbreng van Memphis verwachtte ik dat wel", zei de bondscoach. "Hij is een speler die iets kan doorbreken. En Gakpo in de spits was ook bepalend."