Rutte: nog niet duidelijk wanneer testcapaciteit op orde is

Premier Rutte kan niet zeggen wanneer er weer genoeg capaciteit is om alle coronatests te doen die nodig zijn. In de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer zei hij dat met man en macht wordt gewerkt om het tekort weg te werken, maar volgens hem laten meer mensen zich testen dan verwacht.

Het kabinet streeft ernaar om in de tweede helft oktober 70.000 tests per dag te kunnen doen,zei Rutte. Nu zijn het er 30.000. Hij reageerde op kritiek uit de Kamer dat het kabinet het probleem van de tests niet serieus genoeg heeft genomen.

Onder meer SP, PvdA, GroenLinks en D66 hamerden op het grote belang van testen en de gevolgen die een gebrek aan tests kan hebben. Ze wezen erop dat daar in veel debatten aandacht aan is besteed. "Het verschil of er wel of geen tweede golf komt, is duizenden mensenlevens en honderdduizenden banen. Als de overheid zegt dat je je moet laten testen, en dat kan niet, doet dat afbreuk aan de geloofwaardigheid", zei PvdA-leider Asscher.

Testen zonder klachten

Rutte zei dat het niet alleen een Nederlands probleem is dat er te weinig kan worden getest en dat ook in andere Europese landen tekorten zijn. En hij benadrukte dat behalve in Nederland ook in andere landen het aantal besmettingen oploopt.

De premier zei nog eens dat iedereen met klachten zich moet laten testen, maar dat dat wel enige dagen kan duren. Rutte wil mensen zonder klachten niet verbieden zich te laten testen. "Maar als mensen zonder klachten niet komen, helpt dat wel om het tekort te verminderen."

Verschillen tussen regio's

Rutte stelde ook dat het tij moet worden gekeerd en dat het aantal besmettingen moet worden teruggedrongen. Hij benadrukte dat er niet alleen meer besmettingen zijn, maar dat ook het aantal ziekenhuisopnames weer stijgt. Morgen worden nieuwe maatregelen bekendgemaakt, die regionaal kunnen verschillen.

Daarover is vandaag nog overleg tussen het kabinet en de regio's. Morgen wordt ook duidelijk voor welke regio's het risico 'waakzaam' geldt, en welke als 'zorgelijk' en 'ernstig' worden bestempeld. Rutte zei dat het kabinet wil voorkomen dat er maatregelen voor heel Nederland worden genomen, als dat niet nodig is. De voorzitters van de veiligheidsregio's kunnen zelf maatregelen nemen en ze kunnen ook vragen om een 'landelijke aanwijzing', aldus Rutte.