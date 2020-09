Thais nationaal park stuurt toeristen eigen rotzooi na

"We hebben uw afval verzameld in een kartonnen doos en sturen het naar uw huis. Dit zou een les moeten zijn om nooit meer zomaar afval weg te gooien", staat er op het bijgevoegde briefje.

Mensen die het afgelopen weekend het beroemde Khao Yai National Park in Thailand bezochten, lopen de kans een pakket met afval thuisbezorgd te krijgen. De bezoekers lieten zo veel rommel achter, dat de minister van Milieu het vuilnis zonder pardon heeft laten inpakken en per post heeft laten terugsturen naar de vervuilers.

De namen en adressen van de bezoekers zijn geregistreerd bij de parkadministratie, zodat de vervuilers eenvoudig kunnen worden achterhaald. Er wordt aangifte tegen hen gedaan wegens het overtreden van de National Park Act en mogelijk krijgen de schuldigen nog een boete nagestuurd.

Genoeg vuilnisbakken

"De autoriteiten gaven de bezoekers alles wat ze maar konden wensen", beklaagde de minister zich tegen nieuwssite The Thaiger. Hij benadrukte dat er genoeg vuilnisbakken in het park staan. "De mensen moeten gewoon hier komen en genieten van de prachtige natuur. We hadden nooit gedacht dat ze zo veel vuil zouden achterlaten."

Op Facebook legde de minister uit wat de regels zijn: