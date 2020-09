Roglic kan Tourzege ruiken na laatste bergrit, Ineos grijpt gebroederlijk ritzege en bergtrui

Annemiek van Vleuten is ernstig ten val gekomen in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. Van Vleuten, leider in het algemeen klassement, reed in een omvangrijke kopgroep toen ze in de laatste kilometer onderuitging.

Van Vleuten kwam op achterstand over de finish met maar één hand aan het stuur. Kort na de finish is ze naar het ziekenhuis gegaan om de gevolgen van haar val te laten onderzoeken.