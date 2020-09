Laatste bergrit: strijd om dagzege, maar wordt het ook nog spannend in het klassement?

De zeventiende Touretappe begint om 12.30 uur en is vanaf 12.40 uur live te zien bij de NOS. Vanwege de Algemene Beschouwingen is de uitzending net als gisteren niet op NPO 1, maar op NPO 2. De etappe is ook te volgen via NOS.nl en in de NOS-app, met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot.

De finish wordt rond 17.30 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.