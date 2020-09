Feyenoord houdt vast aan nieuw stadion: 'Ontwerp ziet er prachtig uit'

Feyenoord gaat door met het ontwikkelen van een nieuw stadion in de Maas. De club acht alle plannen haalbaar. Architectenbureau OMA kan de komende maanden het technisch ontwerp verder uitwerken.

Het was mede door de coronacrisis en de gestegen bouwkosten lang onzeker of Feyenoord door wilde. Daarnaast wilde de club de kosten voor het technisch ontwerp niet zelf betalen. Die worden nu extern bekostigd.

In het najaar van 2021 moet duidelijk zijn of er genoeg investeerders zijn en of BAM het project wil aannemen. Totale kosten: 444 miljoen euro. Daarmee wordt het een van de duurste stadions in Europa.

Voorjaar 2022 gaat eerste paal de grond in

Het slaan van de eerste paal staat gepland voor voorjaar 2022. Het nieuwe stadion, omringd door winkels en uitgaansgelegenheden, zal in dat geval in 2025 geopend worden en biedt plaats aan 63.000 toeschouwers.

"Het ontwerp ziet er prachtig uit. Het stadion kan een significante bijdrage leveren aan de gewenste groei van de voetbalbegroting van Feyenoord en de ontwikkeling van de club als geheel", aldus algemeen directeur Mark Koevermans.