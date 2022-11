President Kazachstan blijft na hervormingen aan de macht

President Tokajev is met 82 procent van de stemmen herkozen in Kazachstan. De stembusoverwinning volgt op hervormingen na gewelddadige demonstraties begin dit jaar tegen de macht van de regerende elite.

Oud-diplomaat Tokajev (69) was in 2019 zorgvuldig uitgekozen als opvolger van Noersoeltan Nazarbajev, de autocraat die het land tientallen jaren had geleid sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Na zijn aftreden bleef Nazarbajev achter de schermen flink invloed houden, als voorzitter van de machtige Nationale Veiligheidsraad met vertrouwelingen op belangrijke posten.

Maar zijn positie begon vroeg in dit jaar te wankelen toen protesten tegen een verdubbeling van de brandstofprijzen uitliepen op betogingen tegen de kliek die al decennia de macht had in het land. Protesten waarbij ook overheidsgebouwen werden bestormd hielden dagenlang aan.

Ingrijpen en toezeggingen

President Tokajev liet hard ingrijpen om een eind te maken aan de onrust, die volgens hem veroorzaakt werd door 'buitenlandse terroristen' die de legitieme bezwaren van landgenoten misbruikten. Duizenden mensen werden opgepakt, bijna 250 mensen werden gedood. Met de inzet van Russische troepen lukte het uiteindelijk de protesten te smoren.

Tegelijkertijd deed Tokajev handreikingen. Niet alleen werd de prijsverhoging teruggedraaid, ook werd de macht van Nazarbajev en diens clan ingeperkt en werd een wet ingetrokken die Nazarbajevs familie immuniteit bood. Bovendien werd de hoofdstad, in 2019 omgedoopt tot Noer-Sultan ter ere van Nazarbajev, weer Astana genoemd.

Tevens beperkte Tokajev het aantal termijnen dat een president in de toekomst kan krijgen tot één, al verlengde hij die termijn wel met twee jaar tot een periode van zeven jaar. Om een mandaat te krijgen voor de veranderingen vervroegde Tokajev in september de verkiezingen van 2024 naar gisteren. Ook zijn er volgend jaar vervroegde parlementsverkiezingen.

Tegengeluiden onmogelijk

De voorzichtige democratische hervormingen ten spijt was vantevoren al duidelijk wie de winnaar van de verkiezingen zou worden. Tokajev nam niet eens de moeite met de vijf andere kandidaten in debat te gaan.

Verkiezingswaarnemers van de OVSE hekelden het feit dat andere kandidaten nauwelijks aandacht kregen en alle media in het land op hand van Tokajev zijn. Ook hadden tegenkandidaten door de korte campagnetijd nauwelijks de mogelijkheid om hun punten naar voren te brengen.

Toch verliepen de verkiezingen rustig. In Almaty, de grootste stad van het land, waren alleen kleine protesten, waarbij enkele tientallen betogers werden opgepakt voor het verstoren van de rust.