Coronavirus velt trainers Vitesse; technisch directeur op de bank

De KNVB heeft dispensatie verleend aan technisch directeur Johannes Spors om voor de groep te mogen staan. Hij neemt, samen met assistenten Edward Sturing en Nicky Hofs, de taken van Letsch waar.

De technische staf van Vitesse is flink uitgedund door een uitbraak van het coronavirus. Liefst acht leden uit de staf, onder wie hoofdtrainer Thomas Letsch, hebben positief getest op het virus. Zij zitten de komende periode in thuisquarantaine.

Spors: "Vooropgesteld hopen we dat we onze stafleden in goede gezondheid en snel terugzien op Papendal. Tegelijkertijd laat deze situatie zien dat het coronavirus snel kan opduiken en verspreiden. Ondanks het volgen van het protocol en allerlei aanvullende voorzorgsmaatregelen."

Stafleden, spelers en andere direct betrokkenen rondom het eerste elftal van Vitesse worden wekelijks getest op het coronavirus. Zodoende kwamen de besmettingen vroegtijdig aan het licht.

Donderdag nieuwe tests

Donderdag wordt iedereen wederom getest, zoals het protocol vanuit de KNVB voorschrijft in aanloop naar competitiewedstrijden. Daarnaast wordt de situatie uiteraard dagelijks gemonitord, meldt Vitesse.