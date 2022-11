Dagboek Doha: Qatari in witte gewaden vertrokken, 'harde kern' bleef hossen

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

Tijdens de openingsceremonie valt het meteen op. Terwijl het Al Baytstadion kolkt van opwinding, is er één vak leeg. Gewoon leeg. Geen stoeltje bezet. Toch vrij opmerkelijk, zo vlak voor het begin van het WK.

En dan ineens stromen ze binnen. Het lege vak vult zich binnen no-time met een stel bruisende voetbalfans, inclusief vlaggen, sjaals, bandana's en trommels. Allemaal in de nationale kleur van Qatar. Dat valt op, zo tussen de andere Qatari, die in hun witte gewaad op de tribune zitten.

Vak vol overgave

Zingen, springen, dansen. Met een overtuiging om bang van te worden. Voorin het vak staan de aanjagers: twee met een trommel geven het ritme aan, een andere man zet met zijn rug naar het veld toe de liederen in. De rest volgt vol overgave.